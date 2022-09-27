شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الفحيص الأردنى فى قبل نهائى البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيدات كرة السلة بنادى سموحة، اليوم الثلاثاء، مع الفحيص الأردنى فى منافسات نصف نهائى البطولة العربية التى تقام بتونس وتستمر حتى 28 من الشهر الجارى.

وتأهل سموحة لنصف النهائى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى تم خوضها فى الدور التمهيدى.

وكان سموحة قد تغلب على كل من الشارقة الإماراتى، والأمل الرياضى التونسى، وشباب الفحيص الأردنى، ومقديشيو سيتى، والمدينة السطافية والارثوذكسى الأردنى.

ويشارك فى المجموعة الأولى كل من: الأمل الرياضي – الشارقة الرياضي – المدينة السطافية – شباب الفحيص – مقديشيو سيتي – سموحة.

فيما تضم المجموعة الثانية كلا من: بيروت اللبناني – الثورة السوري – الأرثوذكسي الأردني – الهلال الرياضي – كوسيدار الجزائري.