شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الزمالك يتفوق على الترجى قبل نهائى البطولة العربية لليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريق كرة اليد بنادى الزمالك، المحدد لها اليوم الثلاثاء، والترجى التونسى فى إطار نهائى البطولة العربية للأندية المقامة بتونس والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى السعودية شهر أكتوبر المقبل.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين فى أول لقاء للفريق الأبيض بدور المجموعات وانتهت بفوز الزمالك بنتيجة 34 / 28.

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على الكويت الكويتى بنتيجة 32/15 فى المواجهة التى جمعتهما أول أمس الأحد قبل أن يحصل الفريق على راحة الاثنين قبل مواجهة النهائى.

وفى مشواره إلى قبل النهائى فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.