شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرماية يكثف استعداداته لاستضافة بطولة العالم بمدينة مصر الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الاتحاد المصرى للرماية تجهيزاته استعداداً لاستضافة بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، على مستوى الرجال والسيدات والناشئين، والتى تستضيفها مصر للمرة الأولى فى تاريخها.

وتقام بطولة العالم، على ميدان الرماية العالمية فى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 12 حتى 18 أكتوبر المقبل بمشاركة عدد ضخم من الرماة من مختلف أنحاء العالم.

وأعلن حازم حسنى، رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للرماية، عن كل الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة البطولة، حيث قام بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لخروج البطولة بأفضل صورة، وعلى رأسها الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة ونادي الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

بخلاف تجهيز كل الأمور المتعلقة باستضافة الوفود القادمة إلى مصر من مختلف أنحاء العالم والتي تضم أيضًا مسئولين من الاتحاد الدولى والاتحادات القارية وأفضل الرماة عالميا.

وأشار حسنى إلى أن الاتحاد المصرى للرماية يسخر كل إمكانياته لاستضافة بطولة على أعلى مستوى، والتأكيد على قدرات مصر الضخمة فى استضافة كل الفعاليات الرياضية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.

وأعلن حسنى أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة استضافة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للرماية، كما تستعد لتنظيم عدد كبير من البطولات الدولية العام المقبل ومنها بطولة أفريقيا المؤهلة لباريس 2024.