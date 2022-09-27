شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بأكرم توفيق فى الأهلى.. اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على جاهزية أكرم توفيق لاعب الفريق للمشاركة فى المباريات الرسمية، بعدما قدم اللاعب مستوى جيدا فى التدريبات الأخيرة وكذلك فى ودية أسوان أمس الأول.

وتعافى أكرم توفيق تماماً من جراحة الرباط الصليبى وشارك فى تدريبات الأهلى الأخيرة قبل أن يظهر فى ودية أمس الأول أمام أسوان، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف على ملعب الأهلي والسلام.

ونال مستوى أكرم توفيق إشادة وتقدير كولر الذي أكد أن اللاعب ظهر بشكل جيد وكان صاحب أداء قوي ورجولي في أرضية الملعب.

ويستعد الأهلي للارتباطات المقبلة في الموسم الجديد وأولها مواجهة اتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر المقبل بتونس في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف لهدف الأربعاء الماضي قبل أن يهزم أسوان أمس الأول الأحد وسيلعب مع طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجاري في أخر بروفة استعداداً للموسم الجديد.