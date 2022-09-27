شكرا لقرائتكم خبر عن عمر رضوان للإسماعيلى: يشهد الله أننى لم أقصر فى محاولة الاستمرار مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمر رضوان، حارس مرمى طلائع الجيش، والذى انتهت إعارته إلى النادى الإسماعيلى، رسالة خاصة إلى مسئولى القلعة الصفراء، وكتب رضوان عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "أتقدم بالشكر للنادى الإسماعيلى ولجماهيره العظيمة ومجلس إدارته بقيادة المهندس يحيى الكومى والمهندس خالد زين وأخص بالشكر الكابتن حسنى عبد ربه على الدعم الكبير خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "تمنيت استمرارى داخل جدران القلعة الصفراء ويشهد الله أننى لم أقصر فى محاولتى الاستمرار مع الفريق لكنى أؤمن في الأخير أنها أرزاق مقسمة من عند الله سبحانه وتعالى".

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان جاريدو، تطبيق اليوم الكامل على لاعبيه اليوم الثلاثاء فى ثانى أيام معسكر الفريق بالقاهرة.

يأتى ذلك ضمن فترة الإعداد تحضيراً لخوض منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسختها المقبلة من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بجانب تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والخططية تستهدف تحقيق مزيد من الإنسجام والتناغم بين لاعبى الفريق القدامى والجدد.