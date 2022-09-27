رمضان صبحي يتصدر قائمة الأغلى فى بيراميدز ومصطفى فتحى فى المركز الثانى

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القاهرة - سامية سيد - رمضان صبحي صانع ألعاب بيراميدز تصدر قائمة أغلى لاعبى الفريق السماوى، وذلك قبل انطلاق الموسم الجديد، وبلغ إجمالى القيمة التسويقية لبيراميدز 20 مليونا و180 ألف يورو، محتلاً المركز الثالث فى ترتيب قائمة أغلى فرق الدورى بعد الأهلى والزمالك على الترتيب.

رمضان صبحي يتصدر قائمة الأغلى في بيراميدز

ورغم تراجع القيمة التسويقية لـ رمضان صبحي لتصل إلى 2 مليون و800 ألف يورو قبل انطلاق الموسم الجديد، إلا أن "العفيجي" مازال محتفظاً بصدارة قائمة أغلى اللاعبين في الفريق، بينما يأتي في المركز الثاني كل من، إبراهيم عادل ومصطفى فتحي على الترتيب بقيمة بلغت مليون و500 ألف يورو.

رمضان صبحي ينافس مصطفى فتحى فى الجبهة اليسرى

يشهد فريق بيراميدز منافسة شرسة فى الموسم المقبل، بتواجد الثنائي، رمضان صبحي ومصطفى فتحي بين صفوف الفريق، حيث يلعب كلا اللاعبين في نفس المركز وهو الجناح الأيسر، ويسعى كل منهما إلى حجز مكاناً أساسياً في الفريق لحجز مكاناً فى المنتخب الوطنى.

19 هدفاً فى مسيرة رمضان صبحي مع بيراميدز

رمضان صبحي منذ انضمامه إلى بيراميدز فى موسم 2020، بعد انتهاء إعارته إلى النادى الأهلى، شارك مع بيراميدز فى 69 مباراة، سجل خلالهم 19 هدفاً وصنع 10 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

10 بطولات فى رصيد رمضان صبحي

عبر مسيرته الكروية توج رمضان صبحي بـ10 بطولات، جاءت كالتالي: 4 بطولات دوري عام و3 بطولات كأس السوبر المصري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية و بطولة دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي ـ بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مع المنتخب الأوليمبي.