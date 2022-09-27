شكرا لقرائتكم خبر عن عداد الميركاتو.. 152 صفقة حتى الآن وأسوان يتصدر القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أندية الدورى المصرى تبحث عن تدعيم صفوفها بأقوى الصفقات خلال الميركاتو الصيفى الجارى، استعداداً لموسم قوى ينطلق منتصف أكتوبر المقبل، وتصدر فريق أسوان قائمة أكثر الفرق تدعيما للصفوف فى معركة الميركاتو بـ17 صفقة، وبلغ إجمالى الفقات 152 صفقة حتى الآن.

بينما يعانى فاركو من أزمة إيقاف القيد التى حرمت الفريق من التعاقد مع صفقات جديدة، وجاءت قائمة الصفقات كالتالي: