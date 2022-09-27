شكرا لقرائتكم خبر عن عداد الميركاتو.. 152 صفقة حتى الآن وأسوان يتصدر القائمة والان مع تفاصيل الخبر
بينما يعانى فاركو من أزمة إيقاف القيد التى حرمت الفريق من التعاقد مع صفقات جديدة، وجاءت قائمة الصفقات كالتالي:
برونو سافيو ـ مصطفى سعد ميسى ـ شادى حسين.2 ـ الزمالك "6 صفقات"
زكريا الوردى ـ إبراهيم نداى ـ نبيل عماد دونجا ـ عمر جابر ـ مصطفى الزنارى ـ محمد صبحى.3ـ الإسماعيلى "11 صفقة"
حمدى النقاز – فراس شواط – نور الزمان الزموري – ياو أنور – عبد القادر كوليبالي – صالح جمعة – باسم مرسي – محمد الشبراوي - كريم عرفات - محمد حسن - أحمد محسن.4ـ الاتحاد السكندرى "11 صفقة"
المهدى سليمان – أحمد سيد غريب – ناصر ناصر – إسلام عبد النعيم – أحمد عيد – خالد صبحي ـ أوستين أموتو ـ محمود عبد العزيز ـ إبراهيم حسن ـ محمد صالح ـ محمد رجب.5ـ بيراميدز "4 صفقات"
كريم حافظ - مصطفى فتحى - محمد الشيبى - محمود عبد العاطى دونجا.6ـ فيوتشر "4 صفقات"
مهند لاشين ـ على الفيل ـ عبد الكبير الوادى ـ على زعزع.7ـ البنك الأهلى "9 صفقات"
محمد أبو جبل – إسلام جابر – أحمد توفيق – حمدي علاء – أسامة فيصل - محمود الجزار- أدهم حامد ـ مصطفى الروبي ـ ميدو مصطفى.8ـ سيراميكا "16 صفقة"
أحمد ياسر ريان – محمد شكري – محمد ناصف – جون إيبوكا – زلاكه – أحمد رمضان – أحمد القرموطي – عبد الرحمن السكران – رجب نبيل – أحمد هاني - محمد عادل - محمد كناريا ـ علي الملواني ـ خالد صبحي ـ عمرو حلاوة ـ محمد بسام.9ـ سموحة "11 صفقة"
جونيور أجايي – محمود الملك – محمد رشيد ـ أحمد عبد العزيز ـ أحمد السعدني ـ اسلام عادل ـ أحمد عيسى ـ محمود الملك ـ أحمد حسين ـ محمد عصام ـ مصطفى خواجة.10 ـ أسوان "17 صفقة"
ماليك إيفونا – أحمد بلحاج – محمد الغندور – يوسف حسن – محمود عبدالحكيم – محمود بن والي – إبراهيم عايش – محمد شيكا – محمود صابر – ميدو العطار – عبد الرحمن العشري - ميدو مصطفى - محمد حمدي زكي - جمال السعيد - إسلام صلاح ـ عماد فتحي ـ علي فتحي.11 ـ حرس الحدود "13 صفقة"
محمد درويش ـ وجيه عبد الحكيم ـ أحمد داوودا ـ مصطفى جمال ـ عماد السيد ـمحمود صلاح ـ أحمد أيمن ـ مدحت فقوسة ـ محمود عبد الله ـ أحمد عامر ـ اسلام جابر ـ سديد قناوي ـ محمد عيد.12ـ طلائع الجيش "13 صفقة"
محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب – يحيى حامد – كريم حلاوة – محمد دياب".13ـ إنبي "12 صفقة"
أحمد صبيحة – أحمد أمين أوفا – جوزيف أتولي - أحمد خليل كالوشا - سيف الخشاب - علي أبو طالب - صلاح زايد – رمضان مصطفى - مودي ناصر ـ مروان صحراوي ـ ديجان ميليج ـ محمد شريف.14ـ المصري "9 صفقات"
الجزائري عبد الرحيم دغموم ـ الجزائري عماد الدين بوبكر ـ مروان حمدي ـ النيجيري أنتوني أوكبوتو ، حسين السيد ـ محمد دبش ـ عمرو سعداوي، محمود جاد، فرانك إيتوجا.15 ـ المقاولون العرب "صفقة واحدة"
جوزيف أوشايا16ـ فاركو
إيقاف قيد يمنع النادي من تسجيل أي صفقات17ـ الداخلية "9 صفقات"
حسين رجب ـ ميدو حسام ـ محمد رمضان ـ محمد مجدي ـ محمد منصور ـ أحمد طارق سليمان ـ مصطفى فوزي ـ محمد نصير ـ وليد مصطفى.18ـ غزل المحلة "3 صفقات"
محمد مجدي – عبد الله دشمة – محمد جابر.