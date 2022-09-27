شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. هانيا الحمامى فى مهمة الهيمنة على عرش الإسكواش العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت البطلة المصرية هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة، في كتابة اسمها بحروف من نور بين عظماء اللعبة، بعدما حصدت أكثر من بطولة كبرى، كان أبرزها، بطولة مصر الدولية وبلاك بول والعظماء الثمانية وبطولة الجونة، لتكمل مسيرة التألق التي بدأتها من التتويج ببطولة العالم للناشئين، لتقتحم قائمة التوب 10 في التصنيف العالمي وتتواجد حاليًا بالمركز الثاني.

ولدت البطلة الشابة فى الأول من سبتمبر عام 2000، وبدأت مسيرتها مع الإسكواش فى سن صغيرة وبالتحديد في 7 سنوات، برفقة شقيقها كريم الحمامى.



هانيا الحمامى دونت اسمها بين كبار اللعبة بحروف من ذهب، بعدما نجحت فى التتويج ببطولة العالم للناشئات التى أقيمت بماليزيا عام 2019، لتبدأ فصلا جديدا فى مسيرتها الاحترافية.

ونجحت البطلة الصغيرة فى حصد العديد من الألقاب قي وقت قياسي، كان آخرها التتويج ببطولة الجونة الدولية للاسكواش في نسختها العاشرة، كما أنهت الموسم الماضي في التصنيف الثالث عالميا وهو أفضل مركز وصلت إليه الحمامي حتى الآن، خلف نور الشربيني المصنفة الثانية وبطلة العالم في ست نسخ، ونوران جوهر المصنفة الأولى.

وتسعى هانيا الحمامي إلى مواصلة التألق في الموسم الجديد، والذى انطلق في الشهر الجاري، وذلك لمواصلة التقدم في التصنيف العالمي، حيث أكدت هانيا أن هدفها هو الوصول إلى قمة التصنيف.

وأكدت الحمامي أن رنيم الوليلي بطلة العالم السابقة هي مثلها الأعلى، وتحاول التعلم منها فى أمور كثيرة داخل وخارج الملعب.