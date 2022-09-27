شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى نهائى البطولة العربية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بنادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، مواجهة مهمة أمام نظيره الترجى التونسى فى إطار نهائى البطولة العربية للأندية المقامة بتونس، والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى السعودية شهر أكتوبر المقبل.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى

تقام مباراة الزمالك والترجى التونسى فى نهائى المنافسة فى تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة الخامسة والنصف بتوقيت تونس.

وتأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على الكويت الكويتى بنتيجة 32 / 15 فى المواجهة التى جمعتهما أول أمس الأحد قبل أن يحصل الفريق على راحة الاثنين قبل مواجهة النهائى.

وفى مشواره إلى قبل النهائى فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31 .

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.