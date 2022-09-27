شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا عن انتقال أحمد رفعت للمصرى: فيوتشر لن يتنازل عن أى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفيوتشر موقف ناديه من التخلى عن أحمد رفعت لاعب الفريق، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن فيوتشر لن يتنازل عن أى لاعب خلال الفترة الحالية، وهذه سياسة مجلس الإدارة، وذلك بسبب مشاركة الفريق فى الكونفدرالية، كما أكد أن ناديه لم يتلقى عرضاً من المصرى لضم رفعت كما تردد مؤخراً.

ويخطط مسؤلو فيوتشر للتعاقد مع ثنائى أفريقى خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة فيوتشر لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، وكان فيوتشر قد استغنى عن التونسى مروان صحراوى، والذى انضم إلى فريق إنبى، كما أنهى تعاقده مع أنيست أبل لاعب مدغشقر.

وتضم قائمة الأجانب فى فيوتشر كلا من: السنغالى أليو نداى، الغانى دياوسي تايلور، التونسي أيمن الصفاقسي، والكاميروني جوناثان نجويم، والمغربي عبد الكبير الوادي، يذكر أن فيوتشر قد أتم تعاقده مع كل من، مهند لاشين، علي الفيل، علي زعزع، وعبد الكبير الوادي.

من ناحية أخرى، يسابق على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، الزمن لإنهاء إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية "A"، ليتمكن من قيادة فريقه من أرض الملعب بعد قيادته للفريق خلال أول مباراتين بالدور التمهيدى الأول للكونفدرالية من المدرجات، وسافر على ماهر فى رحلة قصيرة للخارج خلال الأيام الماضية من أجل تسجيل المشاركة فى الدورات التدريبية التابعة للكاف للحصول على الرخصة التدريبية.

ويخوض فريق فيوتشر تدريباته على فترتين قبل السفر إلى ليبيريا، فترة صباحية وأخرى مسائية، وذلك لزيادة اللياقة البدنية للاعبين، وتولى محمد عبد الكريم المدرب العام للفريق، مسؤولية قيادة التدريبات في غياب علي ماهر للحصول على رخصة التدريب.