شكرا لقرائتكم خبر عن خطة جديدة من كولر فى ودية الأهلى والطلائع قبل مواجهة بطل تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على استمرار منح الفرصة لجميع اللاعبين في مباراة فريقه الودية ضد طلائع الجيش الخميس المقبل، فى آخر التجارب الودية ضمن برنامج الإعداد المعد من قبل المدرب السويسري لتجهيز اللاعبين استعدادا للمشاركة في الموسم الجديد بدءاً من مباراته ضد الاتحاد المنستيري التونسى فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها 9 أكتوبر.

وشهدت مباراتا الأهلي الوديتان ضد بتروجت وأسوان تنوع كولر فى منح الفرصة لكل اللاعبين سواء اللاعبين القدامى أو الجدد أو الشباب ومعهم الصفقات الجديدة، وشهد اللقاءان الماضيان ظهور لاعبين كانوا بعيدين عن المشاركة مثل رامي ربيعة ومحمد هاني ومحمود كهربا ومحمود متولي، والصفقات الجديدة برونو سافيو وشادي حسين، بخلاف اللاعبين الشباب مثل محمد فخري وأحمد سيد عبد النبي ومحمد أشرف ورأفت خليل ومحمد مغربي وإسلام عبد الله وكريم عثمان وغيرهم من باقي اللاعبين.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد المنستيري في مباراة ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا 9 أكتوبر المقبل.

ويعد فريق الاهلى هو الأكثر تتويجاً بدوري الابطال الافريقى برصيد 10 مرات كما خسر اللقب الحادى عشر في النسخة الماضية لصالح شقيقه الوداد المغربى في المباراة النهائية.