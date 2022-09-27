شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطبق نظام اليوم الكامل فى معسكر القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان جاريدو، تطبيق اليوم الكامل على لاعبيه اليوم الثلاثاء فى ثانى أيام معسكر الفريق بالقاهرة.

يأتى ذلك ضمن فترة الإعداد تحضيراً لخوض منافسات بطولة الدورى الممتاز فى نسختها المقبلة من أجل الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بجانب تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والخططية تستهدف تحقيق مزيد من الإنسجام والتناغم بين لاعبى الفريق القدامى والجدد.

وكان الدراويش قد بدأ معسكره مساء أمس الذى يستمر حتى 3 أكتوبر المقبل يتخلله مباراتين وديتين ضد العبور وإيسترن كومبانى.

كان مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة المهندس يحيى الكومى، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعى بين الكبار، وذلك بعد ضم الغانى ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالى والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسى ومحمود الشبراوى وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.