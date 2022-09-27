شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه ليبيريا فى الودية الثانية بمعسكر الإسكندرية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، فى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، مباراته الودية الثانية أمام ليبيريا باستاد الإسكندرية ضمن استعدادات الفراعنة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا في كوت ديفوار.

ويسعى فيتوريا لتجريب ومنح الفرصة لمجموعة جديدة من اللاعبين بخلاف الذين شاركوا أمام النيجر الجمعة الماضى، حيث منح المدير الفني الثلاثي محمد صلاح ومصطفي محمد وأحمد فتوح راحة وأعفاهم من مباراة اليوم.

ويعتبر التشكيل الأقرب لمنتخب مصر اليوم أمام ليبيريا، هو احمد الشناوي في حراسة المرمى و أحمد حجازي وعلى جبر وكريم فؤاد ومحمد حمدى في الدفاع، ومحمود حمادة وامام عاشور وطارق حامد في الوسط ، وتريزيجيه ومحمد ابراهيم وكوكا في الهجوم.

وتحدث البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، عن تحضيرات الفراعنة لمواجهة ليبيريا، موضحا أن الجهاز الفني يحترم المنافس ويجهز بشكل جيد للمباراة.

وأضاف فيتوريا في تصريحات تليفزيونية، "كنت أتمنى أن اذهب مع مصر للمونديال القادم، لم أعتد الشكوى، نعمل وفق الظروف المحيطة، نحاول استغلال المرحلة المقبلة بما يخدم أهدافنا".وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني: "انطباعي عن أيمن عبد العزيز كمدرب مساعد إيجابي للغاية، نعمل كفريق واحد، وكل العناصر مميزة ولها دور في الجهاز وأعتمد عليهم بشكل كبير".

وتابع فيتوريا، "أيمن عبد العزيز المدرب المساعد ومحمود سليم محلل الأداء وعبد الرحمن عيسى المعد البدني كلهم لهم أدوار مميزة معنا، جئت بجهاز برتغالي فيتوريا، وكل فرد فيه له دور مهم".

وعن عودة زيزو والونش للمنتخب أكد فيتوريا، "بالطبع سيعودوا للمنتخب، ولا مجال للتفريط في أي لاعب، ونعمل بكل جد للمباراة القادمة".

وكشف البرتغالي روي فيتوريا أنه قام بتحليل مباراة النيجر التي فاز بها المنتخب بثلاثية، ووجد استفادة فنية كبيرة وتنظيم جيد من اللاعبين وكذلك ردة الفعل في استرجاع الكرة من المنافس.

وأضاف فيتوريا، "المباراة وفقا للأرقام والاحصائيات كانت جيدة للغاية للمنتخب، ورأيي في اللاعب المصري إيجابي للغاية، وعملنا معه وفقا لذلك، تصرف اللاعبين وردة فعلهم مميزة".

وتابع المدير الفني للمنتخب الوطني، "لم أتوقع أن يصل اللاعبون لهذا المستوى فى أول معسكر، قمنا بعمل جيد، ووظفنا امكانياتهم بشكل يحقق لنا أكبر استفادة ممكنة، والمعسكر بشكل عام كان مميزا للغاية، ونواصل التحضير لودية ليبيريا".

وواصل فيتوريا، "قرار استبعاد صلاح ومصطفى هو قراري الفني لإراحة اللاعبين، لديهما مباراة خلال وقت ضيق، وقد يعاني الثنائي من الاجهاد فلذلك فضلنا اراحتهما، وبالنسبة لفتوح لديه إصابة خفيفة لكنها تمنعه من خوض مواجهة ليبيريا".