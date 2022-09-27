أبرزهم ودية مصر وليبيريا.. تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تقام عدة مباريات اليوم الثلاثاء العديد من المباريات في دوري الأمم الأوروبية لعل أبرزها مواجهة البرتغال وإسبانيا، كما ستلعب عدد من المواجهات الودية وعلى رأسها لقاء مصر وليبيريا.

وفيما يلي يستعرض "يلا كورة" جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

دوري الأمم الأوروبية

الساعة 8:45 مساءً.. البرتغال وإسبانيا

الساعة 8:45 مساءً.. سويسرا والتشيك

الساعة 8:45 مساءً.. ايرلندا وأرمنيا

الساعة 8:45 مساءً.. ألبانيا وأيسلندا

الساعة 8:45 مساءً.. النرويج وصربيا

الساعة 8:45 مساءً.. السويد وسلوفينيا

الساعة 8:45 مساءً.. أوكرانيا وإسكتلندا

الساعة 8:45 مساءً.. اليونان وأيرلندا

الساعة 8:45 مساءً.. كوسوفو وقبرص

مباريات ودية

الساعة 6:00 مساءً.. الإمارات وفنزويلا

الساعة 8:00 مساءً.. مصر وليبيريا - القناة الناقلة (أون تايم سبورتس 1).

الساعة 8:00 مساءً.. أمريكا والسعودية

الساعة 8:30 مساءً.. البرازيل وتونس.. القناة (الوطنية التونسية 1).

الساعة 9:00 مساءً.. المغرب وباراجواي.. القناة الناقلة (الرياضية المغربية).

الساعة 9:00 مساءً.. الجزائر ونيجيريا.. القناة الناقلة (الجزائرية الرياضية).