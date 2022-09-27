مصدر لمصراوي: الخطيب يُكلف العامري فاروق برئاسة بعثة الأهلي في تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

استقر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على تكليف نائبه العامري فاروق بترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة تونس لمواجهة الاتحاد المنستيري.

وتغادر بعثة الأهلي إلى تونس يوم 6 أكتوبر المقبل استعدادًا لمواجهة الاتحاد المنستيري في التاسع من الشهر ذاته في ذهاب دور الــ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وعلم مراسل "الخليج 365" أن هناك عضوين في مجلس إدارة الأهلي بجانب العامري فاروق سلما جوازات سفرهما للجهاز الإداري لفريق الكرة بهدف إنهاء إجراءات حصولهما على التأشيرات للسفر إلى تونس.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن الخطيب كلف العامري برئاسة البعثة على أن يسافر حسام غالي عضو المجلس مرافقاً له.

وكان الخطيب قد كلف المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق رئيساً لبعثة فريق اليد بالأهلي التى ستغادر غداً إلى تونس للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية التي ستقام خلال الفترة من 30 سبتمبر وحتي 9 أكتوبر.

بينما يترأس طارق قنديل بعثة فريق السلة بالنادي الأهلي في رحلتها للكويت حيث تسافر إلى هناك 3 أكتوبر استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي ستقام في الفترة من 5-15 أكتوبر.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، غدًا الأربعاء، في المباراة الودية الثالثة للفريق تحت قيادة مارسيل كولر.