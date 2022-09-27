بعد الحجز على أرصدة النادي.. مرتضى منصور: فيريرا سيرحل عن الزمالك نهاية الشهر بسبب مستحقاته

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة كبيرة، حيث أعلن أن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البرتغالي جوسفالدو فيريرا، سيرحل بنهاية الشهر.

وأوضح منصور، في تصريحات لقناة "الزمالك"، أنه "لو لم يحصل فيريرا على راتبه آخر الشهر سيرحل حاله حال كل اللاعبين والإداريين في النادي، بسبب الحجز على أرصدة النادي".

وأضاف رئيس الزمالك: "عقد سيف الجزيري، مع نادي الزمالك سليم وكان إعارة بنية البيع وكل هذه الأكاذيب للنيل من نادي الزمالك ومجلس إدارته".

وتابع: "يوجد بند في عقد جنش ينص على أنه له الحق في الانتقال لفيوتشر خلال الموسم التالي لموسم الإعارة، مقابل دفع فيوتشر 2 مليون جنيه"، مؤكدًا أن جنش فعل بند شرائه مع فيوتشر، وقام بدفع المبلغ في حسابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد مرتضى منصور: "النادي في أزمة مالية كبيرة بسبب الحجز على أرصدة النادي".

من ناحية أخرى، شن منصور هجومًا عنيفاً على الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، بسبب ما وصفه بـ“الهجوم غير المبرر على الزمالك“ ونشْر أخبار كاذبة عن الفريق الأول.

وقال مرتضى: ”قمت بتحذير الشركة الراعية أكثر من مرة، من أن أحمد شوبير ينشر أخبارا كاذبة، والأهم بالنسبة لهذا الإعلامي هو نجله بالنادي الأهلي وقيمة تعاقده“.

كما هدد منصور بعدم إذاعة مباريات الزمالك على قناة ”أون تايم سبورتس“ بالموسم المقبل إذا استمر أحمد شوبير في القناة.

وتابع: ”الزمالك يمتلك عروضا من قنوات سعودية وإماراتية ومصرية لنقل المباريات الخاصة بالفريق“.