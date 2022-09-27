شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يناقش عروض إعارة صلاح محسن قبل غلق باب القيد الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو النادي الأهلي العروض المقدمة للحصول على خدمات صلاح محسن مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد استبعاد اللاعب من حسابات الأهلي فى الموسم الجديد وقيده فى قائمة الانتظار خلال الوقت الحالي، فى ظل عدم الحاجة إلى جهوده في الموسم القادم.

ويوجد أكثر من نادٍ مهتم بالتعاقد مع صلاح محسن فى الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزها فيوتشر وسيراميكا، اللذين قدما عروضا لاستعارة اللاعب من الأهلي، كما دخلا في مفاوضات مع اللاعب لإقناعه بالانضمام لصفوفهما، حيث يؤجل اللاعب البت في كل العروض لحين الاستقرار على النادى الذى يضمن خلاله المشاركة في المباريات.

وأعلن النادي الأهلي استبعاد الثلاثي صلاح محسن ومصطفى فوزي ومحمد النجار من قائمة الفريق الأول المحلية وكذلك الإفريقية، مع وضعهم على قائمة الانتظار.

ويعد صلاح محسن نجم النادى الأهلى من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية، وانضم صلاح محسن لفريق ناشئى إنبى عام 2008 ، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الاسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول ، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.