شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يترقب وصول إلياس الجلاصى وأكبوتو للمشاركة فى المرحلة الثانية من الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب النادي المصري، وصول كل من، التونسي إلياس الجلاصي و النيجيري أنتوني أُكبوتو، واللذان تأخر وصولهما بسبب تأخر التأشيرة، وذلك للمشاركة في المرحلة الثانية من الإعداد بعد غيابهما عن المرحلة الأولى في القاهرة.

ويبدأ اليوم الثلاثاء، فريق المصري تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها إيهاب جلال المدير الفني للفريق، للاعبين لمدة 24 ساعة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الإعداد التي أقيمت في القاهرة، وتخللها مباراتين وديتين، حيث فاز المصري في اللقاء الأول بنتيجة 12/0 على نادي عرابي، بينما فاز في اللقاء الثاني بهدفين نظيفين على اتحاد الشرطة.

من جانبه كشف كامل أبو علي رئيس النادي المصري، عن تفاصيل خطته لتنفيذ استاد النادي المصري، وقال أبو علي في تصريحات صحفية: لدينا مشروع في النادي المصري هو مشروع استثمار رياضي واقتصادي غي نفس الوقت، جزء منه يخص الرياضة وهو استاد المصري الجديد والجزء الثاني عبارة عن استثمار فندقي تجاري يكون عائدا للصرف على النادي فيما بعد، نسعى لتحويل النادي المصري إلى منشأة اقتصادية تدر عائد ربح وهذا هو المتبع في كل دول العالم.

أضاف: أتوقع أن نتم الانتهاء من هذا المشروع في خلال 3 سنوات، سنبدأ بتنفيذ الجزء الرياضي من المشروع أولا بإنشاء استاد المصري، وأتوقع أنه سيستغرق فترة زمنية من 20 إلى 24 شهرا، الاستاد سيكون عبارة عن 6 أدوار تتسع 22 ألف متفرج مصمم على أحدث النظم العالمية في بناء الاستادات ونراعي عنصر الأمان جدا ووظفنا كل مطالب الفيفا في الرسومات التي سنقوم بتنفيذها.