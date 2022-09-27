شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تسجيلات لفلامبو البوروندى قبل لقاء دور الـ32 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من جهازه المعاون تجهيز بعض المباريات المسجلة لفريق فلامبو البوروندي من أجل دراسته قبل مواجهته في دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب فيريرا فى دراسة الفريق البوروندي والوقوف على مفاتيح لعبه ونقاط القوة والضعف قبل مواجهتي الذهاب والإياب، حيث يخشي البروفيسور مفاجآت تلك الفرق، خاصة أن الفريق البوروندي أقصي الاتحاد الليبي من الدور التمهيدي.

ولم يتحدد حتى الآن ملعب مباراة الذهاب بين الزمالك وفلامبو، نظرًا لعدم اعتماد ملاعب بوروندي لدى الاتحاد الأفريقي، فيما تتجه الأنظار نحو الملاعب التنزانية.

وحسم الزمالك تأهله من الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليلحق بركب الفرق الصاعدة لمرحلة الـ32، واقتنص الفارس الأبيض بطاقة تأهله من نظيره إيلكت التشادي، بعد فوزه عليه بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين ويستعد الزمالك للمضي قدمًا نحو تحقيق الكأس القارية الغائبة عن قلعة ميت عقبة منذ 20 عامًا، وذلك بمواجهة فلامبو دو سنتر البوروندي.

قبل لقاء دور الـ32 الزمالك تقابل مع أندية بوروندي في 6 لقاءات، فاز في مباراتين وخسر في مباراتين وأحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.

ففي موسم 85 التقى الزمالك مع فيتال أو بربع نهائي بطولة أفريقيا وفاز 5-3 بمجموع المباراتين ، بينما في موسم 86 التقى الزمالك مع انتر كلوب بالدور ربع النهائي أيضاً وخطف تذكرة التأهل بمجموع المباراتين 3-1 ، بينما في موسم 2007 تقابل الزمالك مع فيتال أو بالدور التمهيدى وفاز الفارس الابيض5-1 بمجموع المباراتين.

ومن المقرر أن يحل الزمالك ضيفًا على نظيره فلامبو دو سنتر البوروندي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يوم الأحد الموافق التاسع من أكتوبر المقبل.

يذكر أن فريق فلامبو دي سنتر البروندي قد تأهل لدور الـ32 على حساب الاتحاد الليبي بالفوز ذهابًا 1-0، والخسارة إيابًا 2-1.