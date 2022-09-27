تحديد موعد إقامة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت رابطة الليغا، توقيت إقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن رابطة الليغا قررت إقامة مباراة الكلاسيكو يوم السادس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في الساعة 4:15 الرابعة و الربع مساء بالتوقيت المحلي و الخامسة و ربع 5:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة).

وستقام المباراة على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل النادي الملكي الذي يتصدرُ الدوري الإسباني بثماني عشرة نقطة، بينما يأتي برشلونة في الترتيب الثاني بست عشرة نقطة.

وسيفتقد برشلونة لخدمات ثنائي الدفاع جول كوندي ورونالد أراوخو في مباراة القمة أمام ريال مدريد، الذي ينتظر استعادة خدمات مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما عقب انتهاء فترة التوقف الدولي.

(بي إن سبورت)