الامارات | 15 ميدالية لأبطال بناء الأجسام في «دايموند كاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق لاعبو منتخب بناء الأجسام إنجازاً جديداً في بطولة «دايموند كاب» التي اختتمت في عُمان، بعد إحرازهم 15 ميدالية ملونة، منها ثماني ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات، إضافة الى سبعة كروت احتراف، وفوزين بكأس بطل الأبطال كانت من نصيب اللاعبين علي ضاوي ومشاري جمعة.

وأحرز الذهبيات كل من اللاعبين عبدالله مبارك، عبدالله الختال، علي حسن، خالد جمال، علي ضاوي، مشاري جمعة، عبدالله رستم وسعيد البلوشي (ذهبية وفضية)، بينما أحرز الميداليات الفضية هادف السويدي، محمد الكمالي، محمد كميديش، وأحرز البرونزيات الثلاث فيصل الشحي، مطر الظاهري، وعصام سيف أحمد، بينما نال كروت الاحتراف كل من عبدالله مبارك، خالد جمال، علي ضاوي، مشاري جمعة، خالد جمال، سعيد البلوشي وعبدالله رستم.