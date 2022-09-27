الامارات | منتخب الناشئين يغادر إلى إندونيسيا للمشاركة في التصفيات الآسيوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت أمس، بعثة المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 إلى إندونيسيا، للمشاركة في التصفيات الآسيوية تحت 17 عاماً المؤهلة إلى بطولة كأس آسيا 2023 في البحرين، وتُقام التصفيات خلال الفترة من 1 إلى 9 أكتوبر، حيثُ يلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إندونيسيا، ماليزيا، فلسطين وغوام.

وضمت قائمة بعثة المنتخب، 23 لاعباً، هم: وليد مال الله، عبدالعزيز المرزوقي (الجزيرة) حسين محمود، منصور محمد (الوصل) محمد جمعة، غيث عبدالله، خليفة الظنحاني، أحمد عبيد، علي جمال، علي جابر (شباب الأهلي) حمدان مال الله، عبدالله البلوشي، سعيد عامر، هلال السويدي (الشارقة) يوسف آل علي، راشد الشامسي (عجمان) محمد الدرمكي (اتحاد كلباء) راشد الشامسي، أحمد البلوشي (الإمارات) سهيل خالد، أحمد جاسم (النصر) محمد الحارثي، نهيان عمران (بني ياس).

ويستهل أبيض الناشئين مشواره في التصفيات الآسيوية بمواجهة منتخب غوام يوم 1 أكتوبر المقبل، ومع منتخب فلسطين يوم 3، ثم يلتقي مع منتخب إندونيسيا يوم 5، ومنتخب ماليزيا 7 أكتوبر. ويُشارك في التصفيات 44 منتخباً.

• المنتخب يستهل مشواره في التصفيات بمواجهة غوام يوم 1 أكتوبر المقبل.