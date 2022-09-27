الامارات | يوم إماراتي سعيد في مونديال زوارق الفورمولا1

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أُسدل الستار على السباق الرئيس الثاني للجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، التي أقيمت في مدينة سان نازارو الإيطالية بمنصة إماراتية مع تحقيق زورق «الشارقة 12»، بقيادة فرديناند زيندبيرجن، لقب السباق، وحلول زورق «أبوظبي 5» بقيادة ثاني القمزي ثانياً، وانتزاع زورق «أبوظبي 6» بقيادة شون تورنتي للمركز الثالث، كي تكون أجمل نهاية ومنصة لثانية جولات البطولة.

وعزز زورق «أبوظبي 6» صدارته للترتيب العام للبطولة بالوصول للنقطة 52، في حين استمر في وصافة المنافسة زورق أبوظبي 5 بقيادة القمزي بالوصول للنقطة 35، ويأتي في المركز الثالث حالياً زورق 1 بقيادة جوناس آندرسون حامل لقب البطولة برصيد 31 نقطة، وليكمل الفريق الإماراتي رحلة الأحلام من أجل تحقيق لقب البطولة الأغلى في عالم الرياضات البحرية لموسم 2022.

من جهته، قال رئيس بعثة فريق أبوظبي، سالم الرميثي: «حققنا في هذه الجولة المطلوب، وهو الاستمرار في صدارة البطولة، وتعزيز الموقف العام لزوارق الفريق في المنافسة على اللقب، خضنا سباقين في يومين متتاليين، وكان هناك الكثير من التفاصيل والأحداث التي تتطلب التركيز، وأنهينا المرحلة بالنتائج المطلوبة».

وأضاف: «أريد أن أشكر جميع أعضاء الفريق، لأن ما قدموه في الجولة الحالية من تعاون وتكاتف أسهم في تحقيق النتائج التي كنا نتطلع إليها وأيضاً المضي وفق الخطة المنشودة، نحن الآن في الصدارة عن طريق زورقين معاً، وسنواصل الكفاح حتى الجولة الختامية من البطولة».

وعن وجود زورقين في الصدارة معاً، قال الرميثي: «كلا الزورقين أبدع في مراحل هذه الجولة، القمزي اجتهد وكافح طوال السباقين، وتورنتي قدم أفضل ما لديه، والنتيجة هي أننا نمتلك أكثر من فرصة للمنافسة على لقب الموسم».