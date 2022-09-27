الامارات | بداية قوية للشارقة الرياضي للمرأة ويستهل الموسم بـ 6 ميداليات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استهل نادي الشارقة الرياضي للمرأة موسمه الجديد بحصد ست ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان)، في البطولة التنشيطية الأولى التي أقيمت بنادي الحمرية بمشاركة 93 رامياً ورامية من 11 نادياً.

وشارك النادي في البطولة بثماني لاعبات إذ حققت عائشة آل علي الميدالية الذهبية بفئة السيدات، فيما حصدت فاطمة البلوشي ذهبية فئة تحت 21 عاماً، وفازت بالفئة نفسها مها الحوسني وآمنة العوضي بالميداليتين الفضية والبرونزية على التوالي، كما نجحت روضة العوضي في تحقيق إنجازين بالتتويج بالميدالية الفضية لفئة الشابات تحت 18 عاماً، مع تسجيل رقم جديد بواقع 483 نقطة، فيما توّجت هند محمد راشد بالميدالية البرونزية بالمسابقة نفسها، وسجلت كذلك الرامية ملاك الرئيسي رقماً جديداً بواقع 437 نقطة.