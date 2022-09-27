الامارات | طرح تذاكر الجولة الرابعة من دوري أدنوك

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شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر الجولة الرابعة من دوري أدنوك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، طرح تذاكر مباريات الجولة الرابعة، لدوري أدنوك للمحترفين، التي تقام يومي السبت والأحد المقبلين.
وتشهد الجولة مواجهات ديربي قوية بحسابات متعددة، فيلتقي الشارقة وخورفكان، وبني ياس والجزيرة، ودبا وعجمان، والنصر والوصل، والظفرة وشباب الأهلي، والبطائح والوحدة، والعين واتحاد كلباء.
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