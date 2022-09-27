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الامارات | اتحاد كلباء ومليحة يدشنان الجولة الثانية لدوري الصالات

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محمد فاضل ■ الشارقة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء ومليحة يدشنان الجولة الثانية لدوري الصالات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن فريقا اتحاد كلباء ومليحة منافسات الجولة الثانية لدوري كرة القدم للصالات في المباراة، التي تجمعهما عند السابعة من مساء اليوم في نادي اتحاد كلباء، بينما ستُقام يوم غدٍ مباراتان، إذ يلتقي خورفكان مع البطائح ودبا الحصن مع الشارقة.

ويتطلع اتحاد كلباء إلى تحقيق فوزه الأول بعد خسارته للمباراة الافتتاحية أمام الحمرية بأربعة أهداف لهدفين، بينما ستكون المباراة الأولى لفريق مليحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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