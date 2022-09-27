رئيس إنبى: مفاوضات الزمالك والمصرى لضم "شلبى" مستمرة.. واحتمالات بقائه واردة

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى على أن الأهلى لم يصل للرقم المطلوب فى مصطفى شلبى، مشيرا إلى أن الزمالك والمصرى مستمران فى مرحلة التفاوض.

وقال الشريعى فى تصريح لبرنامج ملعب أون تايم، أن مصطفى شلبى من الوراد استمراره فى صفوف الفريق خاصة بعدما ابدى أحمد كشرى المدير الفنى لفريق انبى رغبة فى استمراره فى صفوف الفريق.

وأضاف رئيس انبى أن محمود جاد حارس مرمى فريقه الذى إنتقل للمصرى لم يصله أو عرض رسمى إلا من الفريق البورسعيدى وكل ماتم تداوله غير رسمى.

وكان نادى إنبى قد طلب 35 مليوناً لبيع محمود جاد فى وقت سابق، وهو ما هدد الصفقة بالفشل، قبل أن يتوصل الطرفان المصرى وانبى إلى حل مرضٍ، حيث اتفق مسؤولو المصرى على دفع 23 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات محمود جاد، مع وجود شرط يسمح لإنبى بالحصول على 15% من نسبة إعادة بيع اللاعب فى المستقبل.

وجاء هذا التعاقد بعد مفاوضات مطولة جمعت كامل أبو على رئيس مجلس إدارة النادى المصرى بأيمن الشريعى رئيس مجلس إدارة نادى إنبى، حتى تم الاتفاق على قيمة الصفقة، ووقع اللاعب العقود مع المصرى فى حضور كامل أبو على وياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادى.