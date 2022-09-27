7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأثنين أحداثا رياضية هامة في مقدمتها تعيين مدرب حراس مرمي سعودي ضمن الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الاسباني جاريدو.

أسامة الحمدانى مدرباً لحراس مرمى الإسماعيلى

وافق مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على ضم السعودي أسامة الحمداني ليتولى منصب مدرب حراس المرمى للفريق الأول، وذلك بناءً على ترشيح من المدير الفني الأسباني خوان جاريدو.

ويعد مدرب حراس المرمى الجديد من أصول جزائرية، حيث حصل على الرخصة الأسيوية المستوى الثاني ” B ” وسبق له العمل بالدوري السعودي ولديه خبرات فنية كبيرة ستسهم في الإرتقاء بالمستوى الفني والبدني لحراس مرمى الدراويش.

وليد عرفات يزور معسكر سموحة ويجتمع مع طارق العشرى

حرص وليد عرفات رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على زيارة الفريق الكروى الأول لسموحة خلال المعسكر الذى دخلها اليوم الاثنين استعدادا للموسم الجديد.

وعقد وليد عرفات اجتماعا مع طارق العشرى المدير الفنى، للاطمئنان على الحالة النفسية والمعنوية والفنية للاعبين قبل الدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم.

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لودية ليبيريا غدًا .. صور

اختتم منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا المقرر لها الثامنة مساء غدًا الثلاثاء باستاد الإسكندرية، شارك في المران جميع اللاعبين بعد رحيل الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح، بينما اكتفى الثنائي محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو بتدريبات في الجيم بعد خوضهما لمباراة الزمالك أمس.

بيراميدز يكتفى بمران وحيد فى ثاني أيام معسكر الإمارات.. وتأهيل إبراهيم عادل ولاكاى "صور"

خاض فريق نادي بيراميدز ثالث تدريباته في معسكره الخارجي والمقام حاليا في مدينة دبي الإماراتية، استعدادا لبدء مشواره المحلي والقاري خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو المعسكر الذي يستمر حتى 3 أكتوبر.

جاهزية "قداح" الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى البطولة العربية لليد

تأكدت جاهزية حسن قداح لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك لمواجهة فريقه أمام نظيره الترجي التونسى فى نهائى البطولة العربية للأندية المقامة بتونس والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى السعودية شهر أكتوبر المقبل.

منتخب مصر الأولمبي يهزم بنين 2 / 0 وديًا

فاز منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلى ميكالى، على بنين بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد المكس سجلهما إياد عسقلانى وإسلام المزين.

سموحة يخوض 5 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد

يخوض فريق سموحة، بقيادة طارق العشرى، 5 مباريات ودية خلال المعسكر المغلق الذى دخله الفريق مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب، استعدادا للموسم الجديد.