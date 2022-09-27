شريف مصطفى: البطولة الأفريقية للكونغ فو غاية في القوة ودخول الجماهير مجانا

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القاهرة - سامية سيد - أكد شريف مصطفى رئيس الاتحاد الأفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو أن استضافة مصر للنسخة السادسة من البطولة الإفريقية للأندية للووشو كونغ فو ساندا وأساليب في استاد القاهرة يأتي في ظل امتلاك مصر كافة المقومات لإنجاح أي بطولة تقام على أرضها.

تابع مصطفى في كلمته خلال حفل البطولة الأفريقية المستمرة حتى 31 سبتمبر الجاري أن مثل هذه البطولات التي تجمع الأشقاء في القارة الإفريقية من شأنها أن تزيد من وحدة وترابط الاتحاد الإفريقي الذي دائما ما يسعى لتحقيق الأفضل ومنح الجميع كافة الفرص للمشاركة في صناعة النجاح الذي ينسب للجميع وليس لفرد واحد لأن الاتحاد يعمل كخلية نحل وأولياته منح الجميع الفرصة والمشاركة والتألق والإبداع لصالح اللعبة.

وقال مصطفى إن هذا التنظيم المبهر لهو خير شاهد ودليل على ما وصلت إليه مستوى إنجاز المنشآت الرياضية لتكون على أعلى مستوى وفقا للمعايير العالمية ويجعلها محفزا وداعما قويا في ملف استضافة مصر الأحداث الدولية وعلى رأسها استضافة الدورة الأولمبية في نسخة عام 2036 .

وأتم مصطفى حديثه أنه يتمنى أن تشهد البطولة منافسات غاية في القوة بروح تعبر عما وصلت إليه اللعبة في إفريقيا من تطور وما تحويه القارة من أبطال قادرين على المنافسة بقوة والوصول إلى العالمية.

وأكد شريف مصطفى أنه تم السماح بحضور الجماهير لمشاهدة كافة مباريات البطولة المقامة على الصالة المغطاة رقم 2 في استاد القاهرة الدولي الأمر الذي يزيد من قوتها ويلقي المزيد من الأضواء عليها.

ويشارك في البطولة نحو 700 لاعب ولاعبة من 9 دول إفريقية وهم الجزائر، تونس، ليبيا، نيجيريا، النيجر، كوت ديفوار، أوغندا، رواندا، و مصر الدولة المستضيفة، بإجمالي 27 نادي.