شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: حرس الحدود يضم 12 لاعبا ممن صعدوا للممتاز.. ولا يمكن الحكم في فيتوريا حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن تم اختيار ١٢ لاعبا من الذين صعدوا مع فريق حرس الحدود للدوري الممتاز للاستمرار مع الفريق، وتم إعداد اللاعبين بشكل جيد للموسم الجديد، بالإضافة إلى تدعيمات الفريق بعدد من الصفقات.

وأشار، أن تم التعاقد مع بعض الصفقات والمزج بين اللاعبين التي تمتلك الخبرات والمواهب الصاعدة، وتم التعاقد مع أحمد شديد قناوي ومحمد أنور وإبراهيم القاضي وأحمد عامر وأحمد أيمن ومدحت فاقوسة ومحمود عبدالله ومحمود صلاح، ويتمنى أن يكونوا إضافة للفريق في الظهور بشكل مميز في الدوري، حيث إن المهمة صعبة وثقيلة نظرًا للتدعيمات القوية والمنافسة الشرسة بين الأندية بالدوري الممتاز.

وأكمل: "المنتخب الوطني خاص مباراة واحدة وحقق مكسب جيد جدًا، لكن صعب الحكم على فيتوريا في الوقت الحالي ، لذلك العمل مع المنتخبات الوطنيه والمردود يحتاج إلى وقت، والدعم والصلاحيات لتقديم فريق جيد من خلال تجديد الدماء أو تغيير فلسفة اللعب، وفيتوريا مدرب كبير يتمتع بخبرة كبيرة ويحتاج لبعص الصبر ولا يجب ألا يتعرض للانتقاد والحكم عليه بسرعة لتحقيق الأهداف المطلوبة مع المنتخب.