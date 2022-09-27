شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام للمنتخب الأولمبى: شاهدت روحا قتالية أمام بنين وأنتم قادرون على إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالروح التي ظهرت على المنتخب الأولمبي في ودية بنين اليوم، الإثنين، التي فاز بها الفريق بهدفين دون رد ضمن استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

قال جمال علام خلال لقائه مع الجهاز الفني واللاعبين في حضور عامر حسين ومحمد بركات عضوا المجلس: "اليوم شاهدت روح قتالية تبشر بالخير وتعطي دلالات على أننا بصدد ميلاد جيل أولمبي قادر على تحقيق أحلام وطموحات المصريين في هذه المرحلة العمرية المهمة".

تابع علام قائلا: "لايزال أمامكم الكثير، استمروا بنفس الروح والحماس وتأكدوا أنكم جيل واعد وتحية كبيرة للجهاز الفني، الذى يعمل بجد واجتهاد في ظل التواجد المستمر لمحمد بركات مع المنتخب في المعسكر".

فاز منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلى ميكالى، على بنين بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد المكس سجلهما إياد عسقلانى وإسلام المزين.

تقدم منتخب مصر الأولمبي بهدف نظيف على نظيره البنينى، فى الشوط الأول من عمر المباراة الودية المقامة بينهما حاليًا باستاد المكس، وسجل إياد العسقلاني هدفًا مبكرًا لمنتخب مصر في الدقيقة 3، بعدما ترجم عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه داخل شباك بنين.