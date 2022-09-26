الامارات | الأبيض يواجه فنزويلا بحثاً عن ثمار جديدة في معسكر النمسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره المقام حالياً في النمسا بتجربة ودية دولية أخيرة، حيث يواجه في السابعة من مساء اليوم (بتوقيت الإمارات) منتخب فنزويلا، وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخب للاستحقاقات المقبلة، منها خليجي 25 وبطولة غرب آسيا ونهائيات كأس آسيا 2023.

وتُعد التجربة هي الثانية في معسكر النمسا، الذي امتد لـ10 أيام، حيث خسر الأبيض مباراته الودية الأولى أمام باراغواي بهدف دون ردّ، ويخطط الجهاز الفني للاستفادة من لقاء اليوم في تحقيق مزيد من الفوائد الفنية، بعد أن وقف أروابارينا وطاقمه على مستوى اللاعبين في التجربة السابقة أمام باراغواي.

وواصل المنتخب تدريباته بصورة يومية عقب مباراة باراغواي، حيث عمل الجهاز الفني على معالجة بعض النقاط التي ظهرت في التجربة السابقة، مع التركيز على تنفيذ الخطة الفنية التي ينوي الاعتماد عليها، كما سيتيح المدرب الفرصة لعدد أكبر من اللاعبين للوقوف على مستوياتهم.

يُذكر أن معسكر النمسا هو الأول للمنتخب الوطني في الموسم الحالي، وستعود البعثة عقب نهاية فترة المعسكر إلى الدولة، لينضم اللاعبون إلى أنديتهم، فيما يتجمع المنتخب مجدداً في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل بالعاصمة أبوظبي، حيث يؤدي تجربتين وديتين أمام منتخبي الأرجنتين وكازاخستان يومي 16 و19 نوفمبر.