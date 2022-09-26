الامارات | البلجيكي دينايير يتوجه إلى دبي ويقترب من شباب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام بلجيكية أن شباب الأهلي اقترب من ضم البلجيكي جاسون دينايير خلال فترة الانتقالات الحالية في صفقة انتقال حر.

وأوضحت صحيفة «إتش إل إن» أن ديانيير سيتوجه إلى دبي لاستكمال إجراءات التعاقد مع شباب الأهلي، بعدما انتهى عقد الدولي البلجيكي مع ناديه السابق ليون الفرنسي.

وفي حال تعاقد «فرسان دبي» مع البلجيكي دينايير، سيصبح اللاعب الأجنبي الخامس في صفوف الفريق، إذ يضم حالياً الأرجنتيني كارتابيا والإيراني أحمد نورالله والأوزبكي عزيز غانييف، والسوري عمر خريبين.

ويعد جاسون دينايير (27 عاماً) من اللاعبين الأساسيين في منتخب بلجيكا، ويمتلك مسيرة قوية، إذ بدأ في فريق ليير البلجيكي، ثم انضم إلى فريق الناشئين في مانشستر سيتي الإنجليزي في 2014 حتى 2018 وخلال هذه الفترة خاض تجارب عدة على سبيل الإعارة لأندية سيلتك الأسكتلندي وغلطة سراي التركي وسندرلاند الإنجليزي، قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى أولمبيك ليون الفرنسي مقابل 10 ملايين يورو في 2018.

ولعب الدولي البلجيكي مع ليون 138 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وأسهم في إحراز هدفين، ورغم لعبه في مركز قلب الدفاع، ولكنه حصل طوال مسيرته مع الفريق على 7 إنذارات فقط، ولم يحصل على أي بطاقة حمراء، بينما انتهى عقده مع الفريق الفرنسي في يوليو الماضي، وتم الاستغناء عن خدماته.

ويسعى شباب الأهلي لتعويض الصربي بوغدان بلانيتش، الذي انضم إلى «فرسان دبي» قادماً من مكابي حيفا، ولكن الدولي الصربي تعرض لإصابة قوية قبل بدء الموسم سيغيب على إثرها لنهاية الموسم.