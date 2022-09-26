شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يتحدث عن البقاء فى الأهلي "بفلوس الدنيا" واللقب الـ11 وشخصية كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تركيزه وكل زملائه بالفريق في فترة الإعداد التي يخوضها الفريق حاليا؛ من أجل الإعداد لموسم قوي يليق باسم الأهلي، ويرضي جماهيره بمزيد من البطولات، مشيدا بالروح القتالية والجماعية وحالة التركيز التي تسيطر على أجواء معسكر الفريق حاليا.

التركيز والحماس

وفي حواره مع الموقع الرسمي للنادي قال محمد محمود: «أنهيت الموسم الماضي بشكل جيد بعد حصولي على فرص للمشاركة، والحمد لله استطعت تقديم صورة طيبة للجهاز الفني.. وأعيش حالة من التركيز والحماس الكبير؛ لبداية الموسم الجديد بنفس القوة والروح، وأرى أن جميع لاعبي الفريق في نفس الحالة ويسعون لتقديم 100 % مما لديهم من جهد وعطاء لحصد جميع البطولات من جديد وإسعاد جماهير الأهلي العظيمة».

وعن زملائه في الفريق، شدد «محمود» على أن كل عناصر المنظومة لم تتخلَ عنه، وجميعهم قدموا الدعم والمساندة له خلال فترة إصابته وما بعدها، حتى عاد للملاعب من جديد، ومن بينهم محمد الشناوي وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية، وسعد سمير ومصطفى شوبير وزياد طارق، مؤكدا أنهم كانوا مصدر طاقة إيجابية له في أوقات مهمة.

حب الأهلي

واشار لاعب الأهلي إلى أن توقيعه على بياض خلال التجديد للأهلي هو أقل شيء يمكن تقديمه لرد جميل النادي عليه، مؤكدا أنه مهما كانت المغريات والعروض المالية، فلن يرحل لأن «البقاء في الأهلي بفلوس الدنيا كلها»، لذلك لم يتردد لحظة واحدة في مسألة التجديد ودون التفكير في أي شيء.

وقال محمد محمود: «أنا متربي على حب الأهلي من صغرى ومشجع درجة تالتة، وكنت وراء الأهلي في كل مكان، فقيمة النادي والبقاء فيه كبيرة جدا بالنسبة لي ولأسرتي.. والدي وقت التجديد قال لي يا محمد ده النادي اللي كلنا متربين على حبه أوعى تسيبه».

وتحدث محمد محمود عن عودة الجمهور لمؤازرة الفريق في المدرجات وقال: «جمهورنا في الاستاد بمثابة نبض القلب لكل لاعب.. نقدر دورهم ومساندتهم لنا، وهي مسئولية كبيرة على كل لاعب؛ لأنهم بالنسبة لنا كل شيء، ومن دونهم نشعر أننا نلعب مباراة ودية».

اللقب الـ11

وشدد لاعب الأهلي على أهمية الاستفادة من سلبيات وإيجابيات الموسم الماضي، ووعد الجماهير بأن ما حدث لن يتكرر مرة أخرى؛ لأن اللاعبين سيقاتلون من أجل تحقيق كل البطولات.. خصوصًا إفريقيا التي خسرها الفريق في ظروف وأحداث غير طبيعية، مؤكدا أن هدف الفريق هو استعادة اللقب الإفريقي والتتويج بالنجمة الـ 11 هذا الموسم.

كولر

وعن انطباعاته الشخصية بشأن السويسري مارسيل كولر: «مدير فني كبير، يجيد التعامل مع اللاعبين.. وهدفه تطوير الأداء الجماعي للفريق، وحديثه معنا مريح للغاية.. وهو دائمًا ما يؤكد أن اللاعب الأفضل والأكثر قدرة على تنفيذ التعليمات هو الذي سيكون له دور في المشاركة مع الفريق خلال الموسم المقبل، بصرف النظر عن السن أو حجم الموهبة التي يمتلكها.. فلابد أن يكون مؤثرا في جماعية الفريق.. وكل هذه الانطباعات تدعو للتفاؤل لما يسعى لتقديمه».

وأشار «محمود» إلى المنافسة الشديدة والشريفة بين جميع اللاعبين ليس في مركزه فقط، والجميع يسعى لتقديم أفضل ما لديهم من أجل الأهلي، وتحقيق البطولات، وهذا أمر إيجابي ويصب في مصلحة الفريق.

السوشيال

وعن علاقته بالسوشيال ميديا قال: «أنا غير متفاعل بشكل جيد مع السوشيال ميديا، وأهتم فقط بصور المران بعض الأوقات، ولكن تركيزي الأكبر داخل الملعب من خلال التدريبات وبرنامجي الغذائي وأجواء الفريق».

وأكد «محمود» أنه يقضي وقت فراغه في متابعة برنامجه الغذائي ولعب البلايستيشن لأنه حريف فيها، وتفوق مؤخرا على طاهر محمد طاهر».

الإصابة

وتحدث محمد محمود عن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية والتي وصفها بأنها واحدة من أصعب لحظات حياته، وكان لها مردود نفسي سيء عليه وعلى أسرته فور علمه بالخبر، ولكنه تدارك الأمر سريعا، خصوصا بعد الدعم الكبير الذي وجده من الأهلي وجماهيره التي تكدست أمام منزله بشكل مفاجئ لدعمه ومؤازرته.

وفي ختام حديثه وجّه محمد محمود الشكر لجماهير الأهلي على الدعم والمؤازرة ودورهم المؤثر في مسيرة الفريق دائما وقال: «نعدكم أنه مفيش بطولة هتضيع مننا».