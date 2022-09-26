شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ”جاريدو” يطبق اليوم الكامل على لاعبي الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، تطبيق اليوم الكامل على لاعبيه غدًا الثلاثاء فى ثاني أيام معسكر الفريق بالقاهرة.
يأتي ذلك ضمن فترة الإعداد تحضيراً لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز في نسختها المقبلة من أجل الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بجانب تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والخططية تستهدف تحقيق مزيد من الإنسجام والتناغم بين لاعبي الفريق القدامي والجدد.
وكان الدراويش قد بدأ معسكره مساء اليوم الذى يستمر حتي 3 أكتوبر المقبل يتخلله مباراتين وديتين ضد العبور وإيسترن كومباني.
فيما وافق مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على ضم السعودي أسامة الحمداني ليتولى منصب مدرب حراس المرمى للفريق الأول، وذلك بناءً على ترشيح من المدير الفني الأسباني خوان جاريدو.
ويعد مدرب حراس المرمى الجديد من أصول جزائرية، حيث حصل على الرخصة الأسيوية المستوى الثاني ” B ” وسبق له العمل بالدوري السعودي ولديه خبرات فنية كبيرة ستسهم في الإرتقاء بالمستوى الفني والبدني لحراس مرمى الدراويش.
هذا ومن المقرر أن ينضم المدرب الجديد اعتباراً من غد الثلاثاء لمعسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة خلال فترة الإعداد تحضيراً لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز.