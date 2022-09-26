شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. ”جاريدو” يطبق اليوم الكامل على لاعبي الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الاسباني خوان جاريدو، تطبيق اليوم الكامل على لاعبيه غدًا الثلاثاء فى ثاني أيام معسكر الفريق بالقاهرة.

يأتي ذلك ضمن فترة الإعداد تحضيراً لخوض منافسات بطولة الدوري الممتاز في نسختها المقبلة من أجل الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين بجانب تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والخططية تستهدف تحقيق مزيد من الإنسجام والتناغم بين لاعبي الفريق القدامي والجدد.

وكان الدراويش قد بدأ معسكره مساء اليوم الذى يستمر حتي 3 أكتوبر المقبل يتخلله مباراتين وديتين ضد العبور وإيسترن كومباني.