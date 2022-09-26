شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الأهلى اليوم الاثنين 26 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين 26 / 9 / 2022 ، العديد من الأحداث والأخبار المهمة على رأسها تحديد الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر السادس من أكتوبر المقبل موعداً للسفر لتونس لمواجهة الاتحاد المنستيرى، فى ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها 9 أكتوبر المقبل.

رئيس الاتحاد المنستيرى: الأهلى أكبر فريق بأفريقيا وجاهزون لـ مواجهة الذهاب

أكد أحمد البلى، رئيس نادى الاتحاد المنستيرى التونسى، أنه تم التواصل مع مسئولى الأهلى لترتيب كل الأمور التى تخص مواجهة الذهاب فى تونس من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

كولر يدرس عودة تدريبات الأهلي للتتش قبل ودية طلائع الجيش

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، العودة للتدريب باستاد التتش قبل ودية طلائع الجيش المقرر لها 29 سبتمبر الجارى المقرر إقامتها على ملعب الأهلي والسلام.

ماذا قال كولر عن سافيو بعد ظهوره الأول مع الأهلى؟

أبدى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، رضاه عن المستوى الذى ظهر به البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الجديد فى ودية الأهلي أمس أمام أسوان، والتى كانت أول ظهور للاعب البرازيلي مع الأهلي بعد التعاقد معه الصيف الجارى قادماً من نادي بوليفار البوليفي.

الأهلي يخوض مرانه بمدينة نصر لأول مرة تحت قيادة كولر.. اعرف السبب

خاض الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب النادى بمدينة نصر، استعدادًا للموسم الجديد، ويأتي خوض مران الأهلي اليوم بمدينة نصر بناءً على تعليمات الجهاز الفني للفريق بقيادة كولر الذى نقل معسكر الفريق لفندق قريب من مدينة نصر، لذا قرر نقل التدريبات من الجزيرة منعاً لإجهاد اللاعبين.

كولر يبحث عن حل لظاهرة اهتزاز شباك الأهلى فى الوديات