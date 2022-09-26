شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الحمدانى مدرباً لحراس مرمى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على ضم السعودي أسامة الحمداني ليتولى منصب مدرب حراس المرمى للفريق الأول، وذلك بناءً على ترشيح من المدير الفني الأسباني خوان جاريدو.

ويعد مدرب حراس المرمى الجديد من أصول جزائرية، حيث حصل على الرخصة الأسيوية المستوى الثاني ” B ” وسبق له العمل بالدوري السعودي ولديه خبرات فنية كبيرة ستسهم في الإرتقاء بالمستوى الفني والبدني لحراس مرمى الدراويش.

هذا ومن المقرر أن ينضم المدرب الجديد اعتباراً من غد الثلاثاء لمعسكر الفريق المقام حالياً بالقاهرة خلال فترة الإعداد تحضيراً لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري الممتاز.