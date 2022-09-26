شكرا لقرائتكم خبر عن وليد عرفات يزور معسكر سموحة ويجتمع مع طارق العشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص وليد عرفات رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على زيارة الفريق الكروى الأول لسموحة خلال المعسكر الذى دخلها اليوم الاثنين استعدادا للموسم الجديد.

وعقد وليد عرفات اجتماعا مع طارق العشرى المدير الفنى، للاطمئنان على الحالة النفسية والمعنوية والفنية للاعبين قبل الدخول فى معسكر مغلق مساء اليوم.

وطالب عرفات الجهاز الفنى واللاعبين ببذل الجهد للظهور بصورة مشرفة قبل بداية الدورى العام ووعد بمزيد من الدعم والحافز بشرط الحافظ على موقع سموحة ضمن المنافسة على المربع الذهبى والمنافسة على كأس مصر والتى وصل فيها الفريق للدور قبل النهائى.

ويخوض فريق سموحة 7 مباريات ودية خلال المعسكر المغلق، حيث يلتقى مع سيراميكا مساء الأربعاء فى أولى المباريات الودية، ثم مواجهة فريق القناة الخميس، كما تم الاتفاق مع حرس الحدود والمصرى والبنك الأهلى والمصرية للاتصالات، ويختتم سموحة مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر المقبل.

ويسعى طارق العشري خلال هذا المعسكر لتكوين فريق قوى مزيج من اللاعبين القدامى والتدعيمات الصيفية قادر على المنافسة على البطولات.

وكان من المفترض أن يدخل سموحة هذا المعسكر منذ فترة، إلا أن طارق العشرى فضل تأجيله لليوم، من أجل الاستقرار على اللاعبين الذين ستكمل معه فى الموسم الجديد والبحث عن تدعيمات جديدة، واختار حاليا 30 لاعبا بين الجدد والقدامى ومزيج من الناشئين الواعدين الذي يرى أنهم أمل سموحة فى المستقبل.

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تحت قيادة مديره الفني طارق العشري بهدف لكل فريق أمام مالية كفر الزيات وديا، للاطمئنان على الصفقات الجديدة.