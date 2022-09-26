شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لودية ليبيريا غدًا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا المقرر لها الثامنة مساء غدًا الثلاثاء باستاد الإسكندرية، شارك في المران جميع اللاعبين بعد رحيل الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح، بينما اكتفى الثنائي محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو بتدريبات في الجيم بعد خوضهما لمباراة الزمالك أمس.

وشهد المران عدد من الفقرات التدريبية وتقسيمة في وسط الملعب ثم ركلات ترجيح، وحضر المران عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين، الجمعة، باستاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر في أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد ومحمود حمادة وأحمد سيد زيزو، وثلاثى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد.



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