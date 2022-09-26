شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة اليوم الإثنين 26 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 26 / 9 / 2022 العديد من الاحداث المهمة في مقدمتها فوز المنتخب الأولمبي بهدفين نظيفين علي نظيره البنيني في ثاني التجارب الودية تحت قيادة البرازيلي ميكالي المدير الفني الجديد.

منتخب مصر الأولمبي يهزم بنين 2 / 0 وديًا

فاز منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلى ميكالى، على بنين بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد المكس سجلهما إياد عسقلانى وإسلام المزين.

سموحة يخوض 5 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد

يخوض فريق سموحة، بقيادة طارق العشرى، 5 مباريات ودية خلال المعسكر المغلق الذى دخله الفريق مساء اليوم الاثنين باستاد برج العرب، استعدادا للموسم الجديد.

منتخب الشاطئية يهزم تنزانيا 4 / 3 فى ثانى جولات بطولة كوسافا الدولية

حقق منتخب مصر للكرة الشاطئية لكرة القدم، بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، فوزا مثيرًا أمام نظيره تنزانيا بنتيجة 4-3 في ثان مباريات بطولة كوسافا الدولية المقامة فى جنوب افريقيا.

أحمد رفعت يتصدر قائمة أغلى اللاعبين فى فيوتشر

تصدر أحمد رفعت، صانع ألعاب فيوتشر، قائمة أغلى اللاعبين بالفريق، بقيمة تسويقية بلغت مليوناً و200 ألف يورو، فيما يأتي عمر كمال ظهير أيمن الفريق في المركز الثاني بقيمة تبلغ مليون يورو، ويليه الثلاثي أحمد عاطف وأيمن الصفاقسي ومهند لاشين، حيث بلغت قيمة كل منهم 800 ألف يورو.

كولر يدرس عودة تدريبات الأهلي للتتش قبل ودية طلائع الجيش

يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، العودة للتدريب باستاد التتش قبل ودية طلائع الجيش المقرر لها 29 سبتمبر الجارى المقرر إقامتها على ملعب الأهلي والسلام.

نور الطيب ترفع راية التحدى لاستعادة مكانتها بتصنيف الاسكواش.. فيديو جراف

أثبتت البطلة المصرية نور الطيب ، لاعبة هليوبوليس والمصنفة الثامنة عالمياً لسيدات الاسكواش، أن الأمومة ليست عائقاً فى سبيل تحقيق النجاح، بعد الأداء المميز الذى قدمته فى الملعب الزجاجى منذ عودتها لممارسة اللعبة بعد الانقطاع عنها عام كامل لظروف الحمل والولادة.

الإسماعيلى يستعجل وصول ياو أنور وكوليبالى للانتظام في معسكر القاهرة

استعجل الجهاز الادارى للنادى الاسماعيلى الثنائى الغانى ياو أنور والايفوارى كوليبالى للوصول للإسماعيلية للإنتظام في تدريبات الفريق الأصفر استعداداً للموسم الجديد.

سموحة يهزم الأرثوذكسى الأردنى ويصعد لنصف نهائى البطولة العربية لسيدات السلة

نجح فريق كرة السلة سيدات بنادى سموحة، بقيادة مديره الفني عماد محمود، فى التغلب على نظيره الأرثوذكسي بطل الأردن بنتيجة 78/53 ، فى ربع نهائى البطولة العربية للسيدات والتى تقام بتونس. وتأهل سموحة لربع النهائى بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات بالدور التمهيدى.

حرس الحدود يفسخ عقده مع الفلسطينى محمد درويش بالتراضى

فسخ مسئولو نادي حرس الحدود تعاقدهم مع اللاعب الفلسطيني محمد درويش، الذى تعاقد معه النادي قبل قرابة شهر، بالتراضي بين الطرفين، لعدم تكيف اللاعب مع الظروف فى مصر.

تريزيجيه ينشر صورا من مران منتخب مصر استعدادا لودية ليبيريا

شارك محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون التركي صورا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء مرانه مع المنتخب المصري فى آخر تدريباتهم استعدادا لمواجه منتخب ليبريا ودياً غدا الثلاثاء.

طاقم حكام مصرى بقيادة البنا يدير مباراة عمان والأردن بنهائى الدورة العربية

يدير طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولى محمود البنا مباراة عمان والأردن، مساء اليوم الاثنين، فى نهائي الدورة الودية العربية التى جمعت منتخبات الأردن والعراق وسوريا وعمان وتختتم منافساتها اليوم.

كولر يستعين بـ أفشة وشريف وكوكا فى ودية الأهلى أمام الطلائع

ينوى الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، الاستعانة بالثلاثي العائد من الإصابة محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا فى آخر وديات الفريق أمام طلائع الجيش استعداداً للموسم الجديد.

تفاصيل أول مشاركة لمحمود جاد مع المصرى فى ودية الشرطة

خاض محمود جاد، أحدث الوافدين إلى النادي المصري، أولى مشاركاته بالقميص الأخضر، فى اللقاء الودى الذى جمع المصري واتحاد الشرطة أمس، ضمن استعدادات المصري للموسم الجديد، وانتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

جاريدو يجتمع مع باسم مرسى فى تدريبات الإسماعيلى.. اعرف التفاصيل

حرص الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على عقد جلسة مع باسم مرسى الوافد الجديد للدراويش على هامش التدريبات الأخيرة.