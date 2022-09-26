شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكتفى بمران وحيد فى ثاني أيام معسكر الإمارات.. وتأهيل إبراهيم عادل ولاكاى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق نادي بيراميدز ثالث تدريباته في معسكره الخارجي والمقام حاليا في مدينة دبي الإماراتية، استعدادا لبدء مشواره المحلي والقاري خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو المعسكر الذي يستمر حتى 3 أكتوبر.

واكتفى اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني بأداء الفريق لتدريب وحيد مساء على ملعب الشرطة بمدينة دبي، استمر لقرابة ساعتين واشتمل على العديد من الوحدات الفنية والبدنية والخططية، وسعى المدير الفني للتركيز على بعض الجمل لتنفيذها في المباريات.

وواصل الثنائي إبراهيم عادل وفخري لاكاي تنفيذ برنامجهما التأهيلي مع الجهاز الطبي حيث يعالجان من بعض المشاكل في عضلات البطن، وقريبان من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الساعات المقبلة.

ويواصل الفريق تدريباته يوم الثلاثاء بمران مسائي وحيد قبل خوض مباراة ودية مساء الأربعاء، بأحد ملاعب مدينة دبي.