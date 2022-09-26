شكرا لقرائتكم خبر عن جاهزية "قداح" الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى البطولة العربية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية حسن قداح لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك لمواجهة فريقه أمام نظيره الترجي التونسى فى نهائى البطولة العربية للأندية المقامة بتونس والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامته فى السعودية شهر أكتوبر المقبل.

جاء ذلك بعد إستقرار حالته فى ظل تعرضه أمس لكدمة قوية تسببت فى كسر أسنانه بلقاء فريقه فى نصف النهائى أمام الكويت الكويتى.

تأهل الزمالك إلى النهائى بالفوز على الكويت الكويتى بنتيجة 32/15 فى المواجهة التى جمعتهما أمس الأحد قبل أن يحصل الفريق على راحة الإثنين قبل مواجهة النهائى.

وفى مشواره إلى قبل النهائى، فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرًا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.