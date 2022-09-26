شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يفوز على أصحاب الجياد برباعية نظيفة فى أولى التجارب الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، الفوز على الجياد برباعية نظيفة فى المباراة الودية، التى انتهت منذ قليل على ملعب برج العرب الفرعى.

أحرز الأهداف اوستن اموتو هدفين الأول والثانى والذى انتهى بهم الشوط الأول، وأضاف كريم الديب الهدف الثالث ومابولولو الهدف الرابع لتنتهي المباراه برباعية نظيفة.

وأشرك الصربى زوران 20 لاعبًا خلال المباراة واطمئن على اللاعبين.

وحضر إلى معسكر الفريق الوافد الجديد محمود عبد العزيز والذى يخضع الآن لتدريبات خاصة بالمشاركة مع اللاعبين الذين لم يخوضوا اللقاء.