محمد محمود: بكيت ساعة بعد الإصابة.. وجمهور الأهلي مذهل

محمد اسماعيل - القاهرة - قال محمد محمود لاعب النادي الأهلي إن محمود الخطيب هو أكبر الداعمين له، مؤكدًأ أن كولر يتعامل مع الجميع بشكل ممتاز.

وأضاف محمود في حوار عبر صفحة الأهلي الرسمية: "أول وأكبر الداعمين لي هو محمود الخطيب رئيس النادي، حديثه معي يجعلني أقدم كل ما لدي، وأركز بشكل كبير خلال فترة الإعداد".

وأكمل: "جمعتني جلسة مع محمود الخطيب أثناء سفرنا مباراة النهائي أمام كايزر تشيفز، وقال لي أن النادي يفكر في تجديد عقدك ويجب عليك التركيز في الملعب فقط".

وأشار: "الجلوس في النادي بالدنيا ووالدي قال لي "احنا اتولدنا على حب النادي الأهلي، وعودة الجمهور هي نبض الأهلي وعندما أرى الجمهور أتمنى أضحي بنفسي حتى لا يذهب أحد للمنزل حزين".

وأوضح: "الموسم الماضي لابد أن ننساه جميعًأ وهو موسم لن يتكرر أبدًأ ونعد الجماهير بالبطولات، وكولر يتعامل مع الجميع بشكل جيد ولا يبين لأحد أي شىء ويبتسم في وجه الجميع ويعامل الجميع بنفس الطريقة في الملعب".

وكشف: "نحن نموت في ملعب التدريب، نحضر للنادي من 7 صباحًا، نحصل على تمرين حوالي 3 ساعات، وكولر قال لنا الأفضل سيلعب ولن أفرق بين أي لاعب والآخر".

وأضاف: "أريد إثبات نفسي في النادي، الأهلي وقف بجانبي كثيرًا ولم يقصر معي أبدًا وصبروا علي مرة واثنين وثلاثة وتفكيري الأول والأخير هو إثبات أنني أستحق التواجد في النادي".

وقال: "العالم كله يعرف أننا ظلمنا في نهائي إفريقيا أمام الوداد ولا أريد التحدث في الماضي، والإصابة الثانية في الرباط الصليبي كانت أصعب بكثير خصوصًا أنني كنت قريب من العودة للعب بشكل أساسي مع فايلر ولم أكن أعرف أنها رباط صليبي عند الإصابة، وسجدت لله شكر بعد معرفتي، ثم بكيت أكثر من ساعة عند عودتي للمنزل".

واختتم: "من أسعد لحظات حياتي هي عندما جاء جمهور الأهلي لي تحت المنزل لدعمي خصوصًا أنني لم أقدم شيء لكل هذا الحب".