"تدريبات في الجيم لزيزو والونش".. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة ليبيريا الودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اختتم منتخب مصر الأول بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا تدريباته استعدادًا لودية ليبيريا المقرر لها الثامنة مساء غدًا الثلاثاء باستاد الإسكندرية.

وشارك في المران جميع اللاعبين بعد رحيل الثلاثي محمد صلاح ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح.

واكتفى الثنائي محمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو بتدريبات في الجيم بعد خوضهما لمباراة الزمالك أمس أمام إليكت سبورت التشادي في دوري أبطال أفريقيا.

وشهد المران عدد من الفقرات التدريبية وتقسيمة في وسط الملعب ثم ركلات ترجيح.

جدير بالذكر أن منتخب مصر نجح في تحقيق الفوز في المباراة الودية الأولى أمام منتخب النيجر والتي انتهت بنتيجة (3-0).