أحمد عيد: لا أريد تكرار تجربة الإسماعيلي.. سأسعى للمشاركة بشكل أساسي في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد عيد لاعب الزمالك، أنه يمتلك عدة عروض من أندية الدوري، من أجل الانتقال إلى أحدهم، لكنه ينتظر موقف الزمالك أولًا من تجديد إعارته أو الإبقاء عليه.

وكان عيد قد شارك في فوز المنتخب الوطني الأولمبي على نظيره البنيني بهدفين دون رد وديًا، ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات أممم إفريقيا تحت 23 عامًا، والتي تؤدي للتأهل لأولمبياد فرنسا 2024.

وقال عيد في تصريحات تلفزيونية، عبر شاشة "أون تايم سبورتس" عقب اللقاء: "أريد المشاركة بشكل مستمر، حتى أضمن تواجدي مع المنتخب الأولمبي، لا أعلم إذا كنت سأستمر مع الزمالك أم ستتم إعارتي، بالفعل توجد مفاوضات مع أكثر من نادي بالدوري، وسنرى ما سيحدث خلال الفترة المقبلة".

وأضاف لاعب الزمالك: "لا أريد تكرار التجربة الأخيرة مع الإسماعيلي، وسأختار بعناية النادي الذي سأنتقل إليه، لقد كنت موقوفًا لفترة، وأريد المشاركة بصورة أساسية، حتى يقوم ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي بضمي".

الجدير بالذكر، أن أحمد عيد كان قد انضم لقائمة المنتخب الأولمبي، بعد استبعاد محمود حمادة لاعب فاركو بسبب الإصابة التي لحقت به.