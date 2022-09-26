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كريم الدبيس: اقترب من الانتقال إلى الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد كريم الدبيس لاعب منتخب مصر الأولمبي ووادي دجلة، أنه أصبح قريباً من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.

وقال الدبيس في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس1": "لا أعلم مصيري بعد ولكن سأعرف اليوم، ولكن إدارة نادي وادي دجلة تواصلت معي، وأنا قريب من الانتقال إلى الأهلي".

وكان أحمد عصام وكيل أعمال كريم الدبيس كشف في وقت سابق لمصراوي، أن موكله أصبح لاعبًا رسميًا في صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح مصدر بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" في وقت سابق، أن الدبيس وقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء خمس سنوات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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