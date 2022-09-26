ميكالي: من الصعب تحفيظ أسلوبي للاعبين في 10 أيام.. وباب المنتخب مفتوح أمام الجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن الأداء أمام بنين تحسن في المباراة الثانية عما ظهرنا عليه اللاعبين في اللقاء الأول.

وحقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره البنيني وديًا، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة هدفين دون رد، على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن تحضيرات أولمبي الفراعنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقبلة، والمؤهلة لأولمبياد فرنسا 2024.

وقال ميكالي في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"" بعد المباراة الأولى عرفنا بعض السلبيات التي حدثت وشرحنا بعض النقاط للاعبين".

وأضاف:" بالنسبة لمنتخب بنين أدى بشكل أفضل عن المباراة الأولى، لكن نحن تحسنا على مستوى الأداء وقمنا بتصحيح بعض النقاط المهمة جدا".

وتابع:" الفوز يعطي اللاعبين نوع الثقة، واللاعبين يحتاجون لمعايشة لفترات أطول داخل المنتخب لتطبيق الإسلوب الذي اسعى لتحفيظه للاعبين".

وواصل:" نسعى لعمل بناء خططي ونقوم بتحفيظه للاعبين حتى يقدموا الكرة التي أتمناها، وسنتابع ونلاحظ جميع اللاعبين بعد عودتهم لأنديتهم وأتمنى أن يشاركوا بشكل أكبر في المباريات".

واستطرد:" على الرغم ان الوقت طويل قبل المبارايات الرسمية لكن سنتابع جميع اللاعبين، حتى نبنى طريقة لعبنا ونحفظها لجميع اللاعبين، ونحن نتحدث عن10 ايام فقط للتجمع قبل مباراتي بنين، فمن الصعب أن تستطيع تحفيظ اللاعبين جميع الخطوات في هذه الفترة".

وأوضح" بشكل إجمالي اللاعبين أدوا بشكل ايجابي والمحصلة إيجابية، لكن في نفس الوقت كنا نتابع فريق تحت 20 عاما لاختيار بعض العناصر المميزة".

وأتم:" باب المنتخب الأولمبي مفتوح لجميع الفئات العمرية وأي لاعب سيظهر بشكل مميز في الفترة لمقبلة سنضمه، وقدمنا عمل جيد في الفترة الماضية، لكن لا يزال أمامنا فترة صعبة وعمل شاق".