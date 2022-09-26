منتخب مصر الأولمبي يهزم بنين بثنائية استعدادًالتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره البنيني وديًا، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة هدفين دون رد، على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن تحضيرات أولمبي الفراعنة لتصفيات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقبلة، والمؤهلة لأولمبياد فرنسا 2024.

ولعب منتخب مصر بتشكيل مكون من:

"حمزة علاء -إياد عسقلاني - إسلام المزين - عبدالله عادل - أحمد عيد - زياد محمد كمال - عبدالغني محمد - عربي بدر- زياد فرج - لؤي فرج - أسامة فيصل".

وسجل إياد العسقلاني هدفا مبكرا لمنتخب مصر في الدقيقة 3، بعدما ترجم عرضية من الجانب الأيسر حولها برأسه لداخل شباك بنين.

وتمكن اللاعب إسلام المزين من احراز الهدف الثاني لمنتخب مصر الأولمبي في الدقيقة 53، مستغلا عرضية داخل منطقة جزاء بنين.

ودخل روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي بتشكيل مختلف عن المواجهة السابقة بإجراء 7 تغييرات، وخلال المباراة أجرى 10 تبديلات في الشوط الثاني، ليشارك بذلك 21 لاعبا طوال اللقاء.

واستثنى ميكالي اللاعب إياد العسقلاني من التبديلات، ليخرج جميع اللاعبين الذين شاركوا منذ صافرة البداية، ويتبقى العسقلاني حتى نهاية المباراة.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تعادل سلبيًا أمام نظيره البنيني أيضًا في مباراة ودية أقيمت يوم الجمعة الماضي.