أتلتيكو توكومان يعود لصدارة الدوري الأرجنتيني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد فريق أتلتيكو توكومان إلى صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على استوديانتس لابلاتا 3/1 صباح أمس ضمن المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

وفي مباراتين أخريين، تغلب ريسينج كلوب على يونيون سانتا في 2 / 1 وفيليز سارسفيلد على باراكاس سنترال 1 / صفر.

وسجل الأهداف الثلاثة لأتلتيكو توكومان، ماتيو أجوستين كورونيل وأوجوستو لوتي (هدفين) في الدقائق 29 و59 و77، وجاء هدف لوتي الأخير من ضربة جزاء.

بينما سجل ليوناردو دياز الهدف الوحيد لفريق إستوديانتس لابلاتا في الدقيقة 42.

وارتفع رصيد أتلتيكو توكومان إلى 41 نقطة ليحتل الصدارة بفارق نقطتين أمام بوكا جونيورز، بينما تجمد رصيد إستوديانتس لابلاتا عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

وصعد ريسينج كلوب إلى المركز الثالث رافعا رصيده إلى 37 نقطة بعدما تغلب 2 / 1 على يونيون سانتا في الذي تجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر.

وتقدم يونيون سانتا في بهدف سجله جونيور مارابل في الدقيقة 49 ثم حسم ريسينج كلوب المباراة لصالحه بهدفين سجلهما إنزو كوبيتي ويوهان كاربونيرو في الدقيقتين 73 و86 .

أما فيليز سارسفيلد، فقد حسم مباراته أمام باراكاس سنترال بهدف وحيد سجله والتير بو من ضربة جزاء في الدقيقة 28.

وارتفع رصيد فيليز سارسفيلد إلى 16 نقطة في المركز السابع والعشرين قبل الأخير بينما تجمد رصيد باراكاس سنترال عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر.